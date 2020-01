Panathinaikos verlost Feyenoord van Ayoub

Yassin Ayoub verlaat Feyenoord per direct en vervolgt zijn loopbaan bij de Griekse topclub Panathinaikos.

De 25-jarige middenvelder, die voor drieënhalf jaar heeft getekend, werd in 2018 transfervrij door Feyenoord overgenomen van FC Utrecht. Ayoub, die nog een contract tot 2022 had, kwam tot 23 wedstrijden voor Feyenoord en daarin scoorde hij slechts twee keer.Begin januari had Feyenoord Ayoub, net als Liam Kelly, al laten weten dat ze mochten vertrekken. Beiden reisden niet mee af naar Marbella voor een trainingskamp. Kelly werd al verhuurd aan Oxford United.Panathinaikos staat op de vierde plaats in Griekenland, op ruime afstand van koploper Olympiakos.