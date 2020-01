Franse president Macron valt uit tegen Israëlische politie (video)

Het Franse staatshoofd maakte een wandeling door de oude stad van Jeruzalem en wilde daarna een bezoek brengen aan de Sint-Annakerk maar werd omringd door Israëlische agenten. "Ga alsjeblieft naar buiten, niemand hoeft iemand uit te lokken, wordt dat begrepen?", zei Macron boos in het Engels.

Bij de Franse St. Annakerk in Oost-Jeruzalem sommeerde Macron de Israëlische politie het gebied te verlaten. De Sint-Annakerk ligt in het oude Jeruzalem vlak bij de Leeuwenpoort en naast de Baden van Bethesda aan de noordzijde van de Tempelberg. De St. Annakerk is officieel Frans grondgebied.





"We blijven kalm, we hebben een prachtige wandeling gemaakt, je doet goed werk in de stad en ik waardeer het, maar respecteer alsjeblieft de regels die al eeuwen zijn vastgelegd, ze zullen niet met mij veranderen", voegde hij eraan toe.





Jacques Chirac

Het is niet de eerste keer dat een Frans staatshoofd in de clinch raakt met de Israëlische politie. In oktober 1996 ontstak oud-president Jacques Chirac in woede uit tijdens een bezoek aan het oude Arabische centrum van Jeruzalem en dreigde zijn staatsbezoek voortijdig af te breken.



Rood aangelopen, met stemverheffing en duwend met zijn ellebogen snauwde Chirac de Israëlische veiligheidsmensen die hem omringden in het Engels toe dat zij hem niet moesten uitdagen. "Dit is een provocatie. Stop hiermee. Wilt u soms dat ik terugkeer naar mijn vliegtuig en weer naar Frankrijk ga", riep Chirac tegen de Israëlische bewakers.

Het was tijdens de wandeling door het oude Jeruzalem voor Chirac vrijwel onmogelijk om met Palestijnen te spreken. Franse journalisten die hem vergezelden werden hardhandig opzij geduwd door de klerenkasten van de verschillende Israëlische veiligheidsdiensten. Frankrijk erkent net als de rest van de internationale gemeenschap, de Israëlische annexatie van het stadsdeel Oost-Jeruzalem niet.

Bij de Franse St. Annakerk in Oost-Jeruzalem sommeerde Chirac de Israëlische politie het gebouw te verlaten voordat hij deze zou binnentreden. Chirac wachtte tien minuten buiten totdat de 25 agenten de kerk hadden verlaten.