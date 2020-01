Krachtige storm 'Gloria' treft Marokko

In Spanje vielen meerdere doden als gevolg van overstromingen en sterke wind die 'Gloria' naar het zuiden-westen van Europa bracht

Marokko had dinsdag en woensdag te maken met zwaar weer als gevolg van de storm 'Gloria'. Volgens het Spaanse meteorologisch instituut verschuift de storm naar verwachting donderdag richting de Atlantische Oceaan. De BBC meldde woensdag dat Gloria inmiddels ook in Frankrijk is aangekomen. Het land heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om snel in te grijpen in geval van levensgevaar of materiële schade.





Meteorologen hadden in Marokko al koud weer voorspeld, met de kans op sneeuwval in de Hoge en Midden-Atlas. In het oosten van het land werd gewaarschuwd voor kou en regenval.





Gloria heeft in Spanje goed huisgehouden en meer dan 30 provincies getroffen. Volgens persbureau Reuters hebben Spaanse hulpdiensten nabij Valencia een doodgevroren dakloze vrouw aangetroffen. Gloria veroorzaakte eveneens meerdere verkeersongelukken in de regio Asturië, waarbij ten minste één dode viel. Ook Javea en Denia aan de Costa Blanca werden zwaar getroffen.









