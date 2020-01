Geen gratis behandeling voor kankerpatiënten

Patiënten met kanker hebben een universele zorgverzekering nodig in plaats van toegang tot gratis behandeling.

Dat zei Khaled Ait Taleb (Minister van Volksgezondheid) maandag in de Tweede Kamer. De zorgminister voegde eraan toe dat patiënten moeite hebben om de kosten van medicijnen te dekken en dat die moeten worden opgenomen dekking. Ait Taleb vindt het noodzakelijk om te bepalen wat voor soort "gratis behandeling" patiënten nodig hebben, of het nu gaat om medicijnen, bloedonderzoek, radiologie of chirurgie.





In een rapport uit 2018 van het Marokkaanse bureau voor de statistiek (HCP) bleek dat slechts 47% van de Marokkanen een zorgverzekering heeft. "Gratis behandeling is niet de oplossing. We hebben een alternatief nodig voor medicijnen die niet onder de zorgverzekering vallen", zei de minister. Het ministerie schat dat jaarlijks bij 40.000 Marokkanen kanker wordt vastgesteld.





De verklaring komt te midden van de campagne op sociale media waarbij kankerpatiënten de slechte staat van de gezondheidszorg in Marokko aankaartten. Activisten riepen op tot het oprichten van een "kankerbestrijdingsfonds" via een wijziging van de 2020-financieringswet.





De campagne ontving veel medeleven en solidariteit van het grote publiek, waaronder veel prominenten, academici en politici. Een initiatiefnemer van de campagne, Rajaa Bouziane, stierf 4 januari aan de gevolgen van kanker





Het ministerie van Volksgezondheid ontving onlangs vel lof voor het initiatief om kinderen jonger dan vijf jaar toegang te geven tot gratis behandeling voor kanker . Activisten vinden dit echter niet genoeg.

