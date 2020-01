Regragui verlaat FUS Rabat per direct voor Al-Duhail

Walid Regraoui vertrekt per direct als trainer van FUS Rabat voor een avontuur in Qatar bij Al-Duhail.





FUS Rabat gaf in een aankondiging aan dat de club de trainer dit avontuur gunt en dat assistent-trainer Mustapha Khalfi als interim-trainer zijn taken voorlopig overneemt in afwachting van een nieuwe trainer. Bij zijn nieuwe club Al-Duhail zal de 44-jarige Regragui gaan samenwerken met een aantal grote spelers, zoals ex-international Medhi Benatia, Mario Mandzukic en de Tunesiër Youssef Msakni.





Met FUS Rabat won Walid Regragui twee titels, de Coupe du Trône (nationale beker) in 2014 en de Botola Pro (landskampioenschap) in 2016.

De club kondigde vandaag aan dat de ex-international per direct vertrekt als hoofdtrainer bij de club uit de hoofdstad van Marokko waarvoor hij ruim vijf jaar werkzaam voor was.