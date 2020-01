Steeds vaker dolfijnen en schilpadden aangespoeld op strand M'diq-Fnideq

Klimaatverandering en milieuvervuiling zijn de oorzaak van het toenemende aantal aangespoelde dieren

Sinds het begin van dit jaar zijn vijf dolfijnen en drie schildpadden aangespoeld op stranden tussen aM'diq en Fnideq, in het noorden van Marokko. Volgens Younes El Baghdadi, voorzitter van de vissersvereniging van Fnideq, is dit een flinke toename. El Baghdadi omschrijft de situatie als "dramatisch" en legt de schuld voor de verandering in het mariene ecosysteem bij de klimaatverandering en milieuvervuiling.





Ook het gebruik van bepaalde soorten visnetten lijkt een oorzaak van de dood van bepaalde soorten. "De visnetten die sinds kort door sommige vissers worden gebruikt, verstikken bepaalde soorten, zoals zeeschildpadden", zei El Baghdadi tegen nieuwsdienst Le360.

