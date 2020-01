'Aderlating voor Raja in aanloop naar clash tegen Esperance'

Enkele dagen voor de clash van Raja tegen Esperance heeft Jamal Sellami slecht nieuws gekregen van de medische staf.

Raja Casablanca speelt aankomende zaterdag in Rades tegen de Tunesische grootmacht de CAF Champions League groepswedstrijd en mist spelmaker Abdelilah Hafidi die gisteren geblesseerd raakte op de training. De middenvelder die vanwege een blessure maandenlang afwezig was bijliep gisteren weer een spierblessure op en mist volgens bronnen vande vijfde groepswedstrijd.Naast Abdelilah Hafidi mist kan Jamal Sellami ook niet beschikken over aanvaller Mahmoud Benhalib die afgelopen zondag tegen RS Berkane een zware knieblessure opliep en de verdedigers Abderrahim Achchakir en Omar Boutayeb die eveneens geblesseerd zijn.