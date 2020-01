VIDEOGOALS: Raja speelt gelijk tegen MCO Oujda en verzuimt in te lopen op concurrenten (video)

De thuisploeg kende weinig problemen in de eerste helft en kwam al in de 13e minuut op voorsprong dankzij gestuntel in de defensie en wist Hamid Ahadad de lange bal goed mee te nemen en met een harde schot in de verre hoek voor de 1-0 voorsprong te zorgen. De wedstrijd kende na het doelpunt weinig kansen en mogelijkheden, maar kwam MCO Oujda in de 74e minuut via een afvallende bal op gelijke hoogte door Nabil Jaadi.Bij de thuisploeg gaf trainer Jamal Sellami meerdere basisspelers rust in aanloop naar de clash tegen Esperance aankomende zaterdag, maar mochten Ben Malango, Badr Banoun en Mouhcine Metouali invallen, maar die konden het tij ook niet keren.