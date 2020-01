Transfer Talks: Azaro op huurbasis naar Al-Ettifaq tot eind van het seizoen

Na een lange soap omtrent international Walid Azaro is het nu officieel, de aanvaller maakt het seizoen af bij het Saoedische Al-Ettifaq.





Al Ahly ontvangt een huursom van 750.000 dollar voor de huurperiode voor de aanvaller wiens contract nog loopt tot medio 2023. Sinds de komst van Walid Azaro bij de topclub uit Egypte, speelde hij in totaal 89 wedstrijden waarin hij goed was voor 41 doelpunten en 16 assists. Dit seizoen kwam de aanvaller tot elf optredens waarin hij goed was voor vier doelpunten en één assist.









De aanvaller die de laatste tijd niet meer kan rekenen op een basisplaats sprak zijn wens uit om verhuurd te worden en die wordt nu ingewilligd en kan vertrekt Azaro voor een halfjaar naar de club die uitkomt in de hoogste divisie in Saoedi-Arabië.