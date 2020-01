Gerechtshof eist dat Myanmar minderheid beschermt

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag heeft Myanmar, voormalig Birma, opgedragen onmiddellijk maatregelen te nemen om moslims te beschermen.

© ANP 2020

Het hof vindt met die uitspraak dat het bevoegd is te oordelen over de klacht van het West-Afrikaanse, overwegend islamitische Gambia tegen Myanmar. Volgens Gambia pleegt het Myanmarese regime volkerenmoord op moslims in het land. Dat is volgens Myanmar niet het geval en het ICJ zou zich daarom niet met de zaak moeten bemoeien. Gambia baseert zijn klacht op een VN-verdrag tegen volkerenmoord uit 1948.Alle zeventien rechters oordeelden donderdag dat deze kwestie het hof aangaat. Ze eisten onmiddellijk dat Myanmar maatregelen treft en binnen vier maanden uitlegt wat het heeft gedaan om bewijsmateriaal te bewaren en de Rohingya-moslims tegen volkerenmoord te beschermen. Het hof moet later onderzoeken of er sprake is van genocide. Zaken voor het ICJ kunnen jaren duren.