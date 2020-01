Iran en Saoedi-Arabië bereid om met elkaar te praten

Aartsrivalen Iran en Saoedi-Arabië willen met elkaar praten om de spanningen tussen de landen te verminderen. De landen hebben al jaren een slechte verhouding.

© ANP 2020

Vorig jaar beschuldigden ze elkaar van raketaanvallen op onder andere een Iraanse olietanker en een Saoedisch olieveld. Ook het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten zet de verhoudingen in de regio op scherp. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Faisal bin Farhan, maakte woensdag bekend klaar te zijn voor onderhandelingen. Zijn Iraanse collega Javad Zarif zei donderdag dat "ook Iran interesse heeft in gesprekken met zijn buren." Volgens Bin Farhan hebben "veel landen" aangeboden om te bemiddelen. Iran en Saoedi-Arabië hebben sinds 2016 geen diplomatieke betrekkingen meer, nadat demonstranten in Teheran delen van de Saoedische ambassade in brand hadden gestoken.Het sjiitische Iran en soennitische Saoedi-Arabië zijn allebei uit op meer invloed in de regio. In Jemen vecht Saoedi-Arabië samen met de Jemenitische regering tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. Ook zijn beide landen betrokken bij het conflict in Syrië. Daar ondersteunt Iran de Syrische president Bashar al-Assad, terwijl Saoedi-Arabië verschillende rebellengroepen steunt.