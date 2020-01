'AS Roma én Premier League gegadigden in de markt voor Idrissi'

De inmiddels 23-jarige vleugelspits heeft ruim de keuze als het gaat om belangstelling vanuit niet de minste Europese topcompetities.

Overall-statistieken Oussama Idrissi (seizoen 2019/2020):

Waar eerder deze week AS Roma zich hard leek te maken voor Oussama Idrissi, kwam daar woensdagavond de ogenschijnlijke belangstelling van de kant van Everton én West Ham United bij. Althans, dat is waar het Britsemee kwam, beide formaties zouden de Marokkaans A-international deze winterse transferperiode nog willen toevoegen aan hun selectie. Voor de eerstgenoemde club, de huidige nummer vier van de Serie A, geldt het jeugdproduct van Feyenoord mogelijk ook als zomerse versterking. Het Italiaanseweet overigens ook te melden dat het hengelen van de 'Giallorossi' zich tot op heden nog niet heeft vertaald naar het benaderen van club óf speler.Met de hoofdrol die hij namens AZ Alkmaar afgelopen zaterdag vertolkte tegen Willem II (red. 1-3 FT verlies, Eredivisie), borduurde Idrissi voort op het toch al imposante doelpuntenmoyenne wat hij tot nu toe heeft opgebouwd. Uit de 33 optredens die hij namens de Alkmaarders volmaakte kwamen liefst dertien treffers en een achttal assists voort. Contractueel genomen ligt de pupil van eindverantwoordelijke Arne Slot nog tot medio 2022 vast in het AFAS Stadion.- Eredivisie: 19 optredens, 10 doelpunten én 3 assists- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 2 doelpunten én 2 assists- UEFA Europa League (kwalificatie): 6 optredens, 1 doelpunt én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, zonder productiviteit