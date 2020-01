Nog 2 Afrikaanse landen openen consulaten in Laâyoune

De Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) opende donderdagochtend een consulaat in Laâyoune.

De openingsceremonie werd bijgewoond door Nasser Bourita (minister van Buitenlandse Zaken) en zijn CAR-tegenhanger, Sylvie Baïpo-Temon. Eerder op de ochtend was Bourita aanwezig bij de openingsceremonie van het consulaat van Sao Tomé en Principe.





Daarmee telt Laâyoune vijf landen met consulaten, nadat eerder Ivoorkust, De Comoren en Gabon een consulaat openden in het zuiden van Marokko.





Algerije en Polisario

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in het zuiden van het land, te midden van toenemende protesten van Polisario separatisten. Polisario voorman Ibrahim Ghali diende recent een verzoek in bij Moussa Faki, commissievoorzitter van de Afrikaanse Unie, om Ivoorkust, Gambia en Gabon te verzoeken hun consulaten in het zuiden van Marokko te sluiten.





Het verzoek van het separatistische front komt na bemoeienis van buurland Algerije, die vlak na de opening van de Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's, hun steun aan Polisario-separatisten opnieuw heeft bevestigd. Het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde vorige week in een verklaring "kennis te hebben genomen" van de regeringen Guinee en Gambia om consulaire vertegenwoordiging te openen in de "bezette Westelijke Sahara".





Algerije verwijt Marokko het conflict in de Sahara verder te doen escaleren door de zoektocht naar een oplossing te belemmeren. Marokkaanse diplomatieke bronnen zeiden eerder tegen nieuwsdienst Alyaoum24 dat het separatistische front geen reactie verdient maar bevestigde dat de opening van nieuwe consulaten in de zuidelijke provincies stappen zijn om de territoriale integriteit van Marokko te versterken.

