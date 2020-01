Marokko belangrijk voor Verenigd Koninkrijk na Brexit

Met een harde Brexit op komst is het onvermijdelijk dat Marokko voor het Verenigd koninkrijk (VK) een belangrijke speler wordt bij het sluiten van allianties met het Afrikaanse continent

Het VK is van plan om na de Brexit van Marokko een "hub en toegangspoort tot Afrika" te maken, zei Mohcine Jazouli (ministerie van Buitenlandse Zaken). "Marokko en het VK schrijven een nieuwe pagina in de geschiedenis van hun economische betrekkingen", benadrukte de Marokkaanse functionaris dinsdag op de Brits-Afrikaanse investeringstop in Londen.









Marokko heeft al een partnerschapsovereenkomst met het VK, die de continuïteit van de bilaterale economische betrekkingen tussen de twee landen na de Brexit moet borgen, herinnert de minister. Jazouli benadrukte echter de noodzaak om het handelsvolume tussen de twee landen te vergroten, met name op het gebied van handel en investeringen.





De jaarlijkse handel tussen Marokko en het VK bereikte in 2018 meer dan 18,3 miljard DH (ongeveer € 1,7 miljard). De waarde van de Marokkaanse export naar Groot-Brittannië bedraagt ​​momenteel 8 miljard DH (ongeveer € 751 miljoen), aldus Jazouli. Daarmee is het VK de 8e grootste exportbestemming en de 11e grootste importbron.





Mogelijke investeringsgebieden bevinden zich momenteel vooral in de financiële sector. Een Marokkaanse bank heeft aandelen gekocht in een Engelse bank in Afrika. Ook investeert een Brits fonds in een Marokkaanse bank om zich verder te ontwikkelen in Afrika, onthulde de minister, zonder daarbij de namen van de banken te delen. Ook de sector voor hernieuwbare energie trekt de aandacht van de Britten vanwege de succesvolle ervaringen van Marokkaanse projecten op dit gebied, merkte Jazouli op.





De Marokkaanse minister legde zijn verklaring af op een persconferentie na gesprekken tussen topfunctionarissen van beide landen op de Brits-Afrikaanse investeringstop in Londen. De top, die dit jaar voor het eerst plaatsvond, bracht Marokkaanse en Britse diplomaten en zakenmensen samen.





De top was bedoeld om het Britse buitenlands beleid te herstructureren en het VK in staat te stellen nieuwe allianties op te bouwen in handel en diplomatie op de vooravond van de Brexit.





Prins Harry ook op aanwezig

De Britse prins Harry had maandag zijn laatste officiële verplichtingen, voordat hij naar zijn gezin in Canada reist. Harry woonde een vergadering bij met de Marokkaanse premier en de presidenten van Malawi en Mozambique.

De hertog van Sussex had al toegezegd naar de vergaderingen te gaan voordat hij besloot afstand te nemen van het koninklijk huis.

