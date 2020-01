Marokko voegt Sahara-zeestrook toe aan territoriale wateren

De wetten tot vaststelling van de jurisdictie van Marokko over het zeegebied van Tanger (Noord-Marokko) tot Lagouira (Mauritaanse grens) werden onder luid applaus unaniem aangenomen.

Marokko heeft woensdag twee wetten aangenomen waardoor de zeewateren van de Sahara onder de Marokkaanse soevereiniteit vallen. Marokko heeft daarmee het toezicht op de zuidelijke provincies versterkt. Het besluit is tegen het zere been van Spanje want de afstand tussen de Spaanse Canarische eilanden en de Marokkaanse kust is nog net geen 100 km.





"De wetten zijn bedoeld om het nationale juridische arsenaal bij te werken", in overeenstemming met "de totale soevereiniteit van het koninkrijk over zijn effectieve grenzen, ter land en ter zee", aldus de minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, vlak voor de goedkeuring van de wet door het parlement in Rabat.





Spanningen

Jarenlang heeft de afbakening van wateren spanningen veroorzaakt tussen Marokko en Spanje, vooral na olie-exploraties in het gebied. De kwestie zal vrijdag worden besproken tijdens het eerste bezoek van de nieuwe Spaanse minister Arancha Gonzalez (Buitenlandse Zaken) aan Rabat, zei Bourita na de stemming.





"We willen geen voldongen feit opleggen, maar we zijn klaar voor een dialoog met Spanje in het kader van onze soevereine rechten", zei Bourita in zijn toespraak voor het Parlement. Medio december herinnerde de Spaanse regering Marokko eraan dat de afbakening van de zeegrenzen met buurlanden werd geregeld door "een wederzijds akkoord".





De nationalisten van de Canarische Coalitie eisten onlangs dat de Spaanse regering zich moet beklagen bij de Verenigde Naties over het besluit van Marokko om te streven naar nieuwe afbakening van haar grenzen. "Dit eenzijdige besluit heeft rechtstreeks betrekking op de Canarische Eilanden", protesteerde de groep vóór de stemming op haar Twitter-account.









De Comoren, Gabon, Rabat had in 2007 het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties geratificeerd en had vervolgens maximaal tien jaar de tijd om het continentale plat en de zeegrenzen te bepalen. Parallel hieraan is Marokko in rap tempo bezig met het openen van consulaten in het zuiden van het land. Zo hebben Ivoorkust, Gambia Guinee , de Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tomé en Principe onlangs gekozen voor diplomatieke vertegenwoordiging in Laâyoune of Dahkla en steunen daarmee direct de Marokkaanse soevereiniteit van de Sahara en de territoriale integriteit van Marokko.

