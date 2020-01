BMCE Bank uitgeroepen tot meest aantrekkelijke werkgever

De ranglijst omvat een reeks Marokkaanse bedrijven uit alle sectoren, waaronder banken, duurzame energie, distributie en productie.

BMCE kwam als eerste uit de bus van de 25 meest aantrekkelijke bedrijven op het gebied van werkgelegenheid. Dat meldt de vacaturesite ReKrute. De ranglijst schreef een score van 76% toe aan BMCE, gevolgd door AttijariWafa Bank (75%). De Peugeot-Citroën-Automobiles-Maroc-groep werd derde met een score van 75%.





ReKrute heeft de lijst opgesteld om de aantrekkelijkheid van bedrijven te peilen. De score wordt berekend op basis van ervaringen en interacties van kandidaten met het bedrijf, beschikbare vacatures en de wervingsmethodes van de bedrijven in de afgelopen 12 maanden. De lijst dient als hulpmiddel voor werkgevers om hun reputatie en imago te verbeteren in de zoektocht naar werknemers.





Banken, verzekeraars en de auto-industrie (distributeurs en fabrikanten) zijn de meest aantrekkelijke sectoren, elk met het hoogste aantal vertegenwoordigers in de ranglijst. De luchtvaartindustrie, massadistributie en energiesector scoorden ook erg goed onder werkzoekenden.





"We ondersteunen dagelijks meer dan anderhalf miljoen kandidaten en meer dan 3000 bedrijven, dat geeft ons een goed beeld van de behoeften en verwachtingen van de arbeidsmarkt", onderstreepte Alexandra Montant, adjunct-directeur van ReKrute.





ReKrute is aanwezig in 15 Afrikaanse landen. In Marokko telt de banenwebsite meer dan 1,5 miljoen profielen.

© MAROKKO.NL 2020