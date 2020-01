Amerikaans bedrijf introduceert 'halal varkensvlees'

Het vlees is onder meer ontwikkeld voor koosjer en halal certificering.





Impossible Foods onthulde haar nieuwe uitvinding begin januari op technologiebeurs CES in Las Vegas. Impossible Pork is glutenvrij en onder meer ontwikkeld voor koosjer en halal certificering. Het bedrijf zegt zich de komende tijd vooral te richten op de Aziatische markt.





Het bedrijf heeft in april 2019 een aanvraag ingediend bij de Europese voedselwaakhond voor het vermarkten van het speciale soja-eiwit dat de plantaardige burgers de vleessmaak en -kleur geeft. Het is nog niet bekend waar en wanneer het product zal worden verkocht.

Het Amerikaanse bedrijf Impossible Foods onthulde onlangs 'Impossible Pork', een vleesalternatief gemaakt van plantaardige producten. Het bedrijf is met name bekend van de Impossible Burger, die door restaurantketen Burger King in de VS wordt verkocht als Impossible Whopper. De plantaardige burger is naast Burger King bij nog tien andere ketens in de VS te krijgen.