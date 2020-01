Yousoufia: Patiënt overlijdt door lege tank ambulance

De man moest van het regionaal ziekenhuis in Youssoufia voor behandeling naar het ziekenhuis in Marrakech, een rit van zo'n 100 km.

Een 40-jarige man uit Youssoufia is donderdag overleden nadat de ambulance die de man moest vervoeren niet kwam opdagen vanwege een gebrek aan brandstof, meldt dagblad Al Massae.





De patiënt was voor medisch onderzoek in het plaatselijk ziekenhuis en kreeg te maken een plotselinge verhoging van zijn bloeddruk. De dienstdoende arts besloot de man met spoed naar een ziekenhuis in Marrakech over te plaatsen om de nodige zorg te ontvangen.





Verpleegkundigen waren voorbereiding aan het treffen om de patiënt over te plaatsen toen bleek dat de ziekenwagen met een lege tank langs de kant van de weg stond. Men probeerde tevergeefs de verantwoordelijke van het ziekenhuis te bereiken.





Boze en verontwaardigde familieleden van de patiënt hebben zelf maar geld ingezameld om de brandstof te kopen. Helaas stierf de patiënt nog voordat de ziekenwagen kon worden bijgetankt.





Het merkwaardige nieuws zorgde voor veel boze reacties. Een mensenrechtenorganisatie buigt zich over de zaak, des te meer omdat een week geleden een andere patiënt in hetzelfde ziekenhuis is overleden, naar verluidt wegens medische nalatigheid.

