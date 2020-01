Parlementslid gearresteerd wegens vermeende corruptie

Het parlementslid zou naar verluidt een som geld hebben gevraagd in ruil voor reguliere administratieve diensten.

De Marokkaanse politie heeft dinsdag parlementslid Moulay Abderrahim El Kamil van de Authenticiteit en Moderniteitspartij (PAM) gearresteerd. De voorzitter van de gemeente Ouahat Sidi Brahim in de regio Marrakech wordt beschuldigd van corruptie na aantijgingen van een Marokkaan uit Zweden, meldt de gerechtelijke politie (BNPJ) in een persbericht.





El Kamil zou de eiser om een ​​bedrag van 110.000 DH (circa € 10.000) hebben gevraagd in ruil voor het verrichten van een administratieve dienst.





De klager was van plan een vastgoedproject bestaande uit 20 appartementen te ontwikkelen in de gemeente Ouahat Sidi Brahim. De ambtenaar zou de investeerder een bouwvergunning hebben geweigerd tenzij hij de vereiste som betaalt. De man diende een klacht in waarop na verificatie van het bewijsmateriaal werd overgegaan tot de aanhouding.





Kort na de arrestatie gaf PAM een verklaring uit waarin de voorwaardelijke opschorting van het partijlidmaatschap van El Kamil werd aangekondigd. De functionaris wordt permanent uit de partij gezet als hij schuldig wordt bevonden.

