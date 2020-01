Eerste geval van coronavirus in Saoedi-Arabië

buitenland 23 jan 23:01

Een nieuw type van het coronavirus werd donderdag ontdekt bij een Indiase verpleegster die werkzaam is in een ziekenhuis in het zuidwesten van Saoedi-Arabië.

Dat heeft de Indiase minister van Buitenlandse Zaken donderdag bekend gemaakt. "Ongeveer 100 Indiase verpleegkundigen uit de regio Kerala die werkzaam zijn in het Al-Hayat-ziekenhuis zijn getest. Bij één verpleegster werd het Coronavirus aangetroffen", zei Shri Muraleedharan op Twitter.



De verpleegster uit de zuidelijkste staat van India is in het ziekenhuis in quarantaine geplaatst en wordt behandeld in het Aseer National Hospital en herstelt goed, voegde hij toe.

In China zijn 571 mensen besmet met een nieuw type Coronavirus (2019-nCoV) en 17 mensen zijn gestorven. Het virus is vergelijkbaar met het SARS-virus. Het virus met longontsteking-achtige symptomen heeft zich verspreid naar grote steden zoals Beijing, Shanghai, Chongqing, Guangzhou en Shenzhen.

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde een beslissing uit om het virus tot een wereldwijd noodgeval te verklaren, omdat artsen meer informatie nodig hadden. © Anadolu 2020