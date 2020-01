Bad Boys for Life meteen hit in Nederlandse bios

Bad Boys for Life werd gemaakt door het Marokkaans-Belgische regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah.





De film werd geregisseerd door het Belgische dertigersduo Bilall Fallah en Adil El Arbi, die in eigen land en Hollywood doorbraken met de rauwe dramafilms Black en Patser (waarin Ali B een bijrol speelde). Actieproducent Jerry Bruckheimer vroeg het tweetal daarna Bad Boys III te maken.



In het derde deel is agent Mike Lowrey (Smith) het doelwit van de leider van een Mexicaanse drugskartel. Ondertussen denkt Marcus Burnett (Martin Lawrence) erover om te stoppen met werken, nu hij grootvader is geworden. De film kreeg veel positieve recensies.



Op de tweede plek staat het oorlogsepos 1917 van regisseur Sam Mendes, de grote favoriet voor de Oscars die over twee weken worden uitgereikt. Het drama vertelt over twee soldaten die in de Eerste Wereldoorlog onder tijdsdruk een belangrijke missie moeten voltooien om de levens van 1600 soldaten te redden. De make-up-effecten in de film werden verzorgd door een Nederlandse grimeur, Tristan Versluis. Hij is genomineerd voor een Oscar.

De nieuwe actiefilm Bad Boys for Life heeft donderdag de Nederlandse bioscopen bestormd. Het derde deel in de actiereeks met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen trok donderdagavond al 34.000 bezoekers naar de theaters. Dat blijkt vrijdag uit de cijfers van de Nederlandse bioscopen. Het is het eerste deel in dertien jaar tijd in de reeks. Ook in Noord-Amerika scoort de film hoge bezoekcijfers