Trump: Vredesplan voor Midden-Oosten vóór dinsdag openbaar

Wanneer hij in Washington de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens politieke rivaal Benny Gantz ontvangt. Dat zei de president tegen verslaggevers aan boord van Air Force One. Eerder op de dag had Trump geruchten dat Gantz en Netanyahu een inkijkje in zijn plan zouden krijgen nog hard ontkend.Trump stelde dat zijn vredesplan voor de regio een "uitstekend" plan is, waar ook de Palestijnen zich volgens hem in zullen kunnen vinden. "Ze zullen er eerst misschien negatief op reageren, maar het is werkelijk erg positief voor hen", zei de president.