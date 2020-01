48 Marokkaanse studenten vast in China door coronavirus

De studenten studeren aan de universiteit in de Chinese stad Wuhan waar het coronavirus voor het eerst opdook.

De stad is door de autoriteiten zo goed als afgesloten waardoor het vrijwel onmogelijk is de stad te betreden of te verlaten. Ook het openbaar vervoer in Wuhan en vier plaatsen in Hubei zijn inmiddels stilgelegd.





De Marokkaanse ondernemer Amir El Ouazzani die woonachtig is in China vertelt dat de studenten al wekenlang vastzitten in de stad, meldt nieuwsdienst Akhbarona. De studenten hebben een beroep gedaan op de Marokkaanse autoriteiten voor hulp bij het verlaten van de stad maar hebben nul op het rekest gekregen.





El Ouazzani heeft naast de Marokkaanse ook de Nederlandse nationaliteit en heeft zelf ook meerdere pogingen gedaan om te communiceren met ambtenaren van de Marokkaanse ambassade in China maar kwam niet ver. El Ouazzani betreurt de houding en het gebrek aan initiatief bij Marokkaanse ambassademedewerkers in China en heeft uiteindelijk zijn toevlucht gezocht bij de Nederlandse ambassade voor hulp bij het verlaten van de stad.





De Marokkaanse ambassade in Beijing heeft in een persbericht aangekondigd juist nauw contact te hebben met de Chinese autoriteiten en met de in China gevestigde Marokkaanse gemeenschap, meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP).

De ambassade zegt de situatie op de voet te volgen en riep de Marokkaanse gemeenschap in China op waakzaam te zijn en de preventieve maatregelen en instructies te volgen die door de Chinese autoriteiten zijn aanbevolen. Ook is een telefoonnummer beschikbaar voor vragen en informatie (+86 1870 115 69 20, +86 1565 219 83 81).

© MAROKKO.NL 2020