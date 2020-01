Bondskanselier Merkel bezoekt Turkse president Erdogan

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft bondskanselier Angela Merkel in Istanbul ontvangen.





Duitsland is in de tweede helft van dit jaar de voorzitter van de Europese Unie. Merkel begon haar bezoek met gesprekken met toonaangevende figuren uit het bedrijfsleven. Duitsland vormt de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt voor Turkse ondernemingen. Turkije wil dat Duitsland er meer investeert. Erdogan wil ook dat de EU zich weer interesseert in Turks lidmaatschap, de douane-unie uitbreidt en visaverplichtingen afschaft.

Merkel is naar de stad aan de Bosporus gegaan om een nieuw onderdeel van de Turks-Duitse Universiteit te openen en met de Turkse leider over Libië, Syrië en de betrekkingen van Turkije met Duitsland en met de EU te spreken.