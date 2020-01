Tannane flirt met #TeamMarokko: 'Wil dolgraag weer in beeld komen'

Na afgelopen woensdag nog een hoofdrol te hebben vertolkt in de TOTO KNVB Beker, hoopt de vleugelspits snel op meer sportief vooruitzicht!

'Speelde mijn laatste interland tegen Zuid-Korea in 2017'



Overall-statistieken Oussama Tannane (seizoen 2019/2020):

In gesprek metblikt de inmiddels 25-jarige Oussama Tannane terug op de manier waarop hij Vitesse, tegen voormalig werkgever Heracles Almelo, uit de startblokken liet schieten in de achtste finale van het bekertoernooi (red. 0-2 FT, TOTO KNVB Beker). Op dezelfde manier als dat hij de Arnhemmers in competitieverband tegen Fortuna Sittard in het zadel hielp, deed hij dat ook in het Erve Asito. Zijn typische handelsmerk, aldus het gedeeltelijk jeugdproduct van PSV én FC Utrecht: ,,Die is ingestudeerd. De bedoeling is natuurlijk dat de bal getoucheerd wordt. Verlengd. Maar de vrije trap wordt wel bewust op het doel gericht.''Waar het aantal caps namens #TeamMarokko nu nog blijft steken op negen, hoopt Tannane snel op meer: ,,Natuurlijk heb ik hoop. Ik speelde mijn laatste interland tegen Zuid-Korea in 2017. De WK-kwalificatie staat op het programma - met in de poule Guinee, Guinee-Bissau em Soedan. Ik zou dolgraag weer bij de bond in beeld komen. Zelfs al zijn de velden in Afrika niet allemaal even goed.''- Eredivisie: 11 optredens, 2 doelpunten én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, 1 doelpunt én 1 assist