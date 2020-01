Marokko: Geen maatregelen ondanks aanhoudende aankomst Chinese toeristen

Bewoners in Chefchaouen maken zich zorgen over het gebrek aan maatregelen ondanks de aanhoudende toeristenstroom in het onder Chinese toeristen populaire pittoreske stadje.

Een aantal burgers roepen de autoriteiten op preventieve maatregelen te nemen nadat bleek dat onder de toeristen ook Chinezen aanwezig waren die afkomstig zijn uit het gebied waar het coronavirus voor het eerst opdook, meldt nieuwsdienst Akhbarona.





Burgers roepen de overheid op de toeristen bij binnenkomst te screenen. De autoriteiten hebben nog geen enkele mededelingen gedaan over het coronavirus dat wereldwijd bij zeker 830 mensen is vastgesteld, 25 mensen zijn er volgens de Chinese regering tot nu toe door gestorven. Ook in andere landen waaronder Japan, de VS, Zuid-Korea, Thailand en Saoedi-Arabië zijn besmettingen gemeld.





De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) vindt het nog te vroeg om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot internationale noodsituatie. Het coronavirus is verwant aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste.





China stopt pakketreizen

Chinese reisbureaus mogen van de overheid voorlopig geen binnen- of buitenlandse reispaketten meer verkopen. Het ministerie van Cultuur en Toerisme heeft bepaald dat het verbod op de verkoop van die reizen in China vrijdag onmiddellijk ingaat. Het is een nieuwe ingrijpende maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus.

Chinese toeristen vormen de grootste groep buitenlandse toeristen in de wereld. Ze gaven in 2018 bijna 118 miljard euro buiten China.



