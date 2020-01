Almere City trekt FC Groningen's Absalem op huurbasis aan

sport 24 jan 11:26

De man die een tijd geleden 'in the picture' stond bij bondscoach Vahid Halilhodžić, mag voorlopig schitteren in de Keuken Kampioen Divisie!

Omroep Flevoland , kreeg afgelopen week eindelijk gestalte. FC Groningen's Amir Absalem speelt tot het einde van het lopende seizoen namens de Almeerders, dit terwijl hij nog tot medio 2021 onder contract staat in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Waar hij onder eindverantwoordelijke Danny Buijs tot dusver vijfmaal aan bod kwam in de Eredivisie, verdween het perspectief op speelminuten in de hoofdmacht vrij snel. Hetgeen aan de basis lag van zijn uiteindelijk keus om uit te wijken naar Almere City.



Tegenover de officiële kanalen van die tijdelijke werkgever zet de linksback uiteen waarom hij voorlopig in de Keuken Kampioen Divisie te bewonderen is.







Photocredit: (@AlmereCityFC) Twitter





