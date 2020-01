'Bel Hassani niet ver verwijderd van overstap naar Al-Wakrah'

Volgens de laatste berichtgeving is de 27-jarige middenvelder nu in Dubai om de laatste plooien glad te strijken met z'n toekomstige werkgever.

Bij PEC Zwolle nog beschikkend over een contract wat hem tot uiterlijk medio 2021 bindt aan de club, mocht Iliass Bel Hassani de huidige nummer vijftien van de Eredivisie transfervrij verlaten. Immers, de ploeg van eindverantwoordelijke John Stegeman versterkte zich afgelopen zomer kosteloos met het jeugdexponent van competitiegenoot Sparta Rotterdam. Volgens de laatste berichtgeving, met de bevestiging van de kant van PEC Zwolle bovenaan, is de aanvaller momenteel in Dubai om tot een persoonlijk akkoord te komen met Al-Wakrah.Onduidelijk is overigens nog wat voor verbintenis de huidige nummer acht van de Qatar Stars League in de aanbieding heeft voor de voormalig Jong Marokko-international.- Eredivisie: 14 optredens, 5 doelpunten- TOTO KNVB Beker: 1 optreden, 1 assist