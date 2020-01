VIDEOGOAL: NAC Breda's Boussaid legt basis voor bekereliminatie PSV (video)

Een venijnig doelpuntje van de nog maar 19-jarige middenvelder die dit seizoen op huurbasis afmaakt bij NAC Breda.

Overall-statistieken Othman Boussaid (seizoen 2019/2020):

Opgeleid bij Jupiler Pro League-formatie Lierse SK, heeft Othman Boussaid zijn échte opwachting in het Betaalde Voetbal op Nederlandse bodem mogen maken. In de zomer van 2018 opgepikt door contractclub FC Utrecht, maakte de België U19-international in zijn eerste seizoen namens de Domstedelingen een prima indruk. Onder toenmalig eindverantwoordelijke Jean-Paul de Jong maakte hij in derde speelronde van dat seizoen tegen VVV Venlo zijn officiële debuut in de hoogste voetbalafdeling van de KNVB (red. 1-1 FT, Eredivisie).Het enkele doelpunt wat van zijn voeten kwam namens de hoofdmacht van zijn werkgever, viel tegen nota bene Ajax. In de uiteindelijk met 4-1 verloren pot tegen de regerend landskampioen was het Boussaid die het enige Utrechtse weerwoord wist te geven in de Johan Cruijff ArenA.Donderdagavond was dan ook zo'n avond die in de lijn viel van beslissende én tevens belangrijke treffers. De man die nog tot medio 2021 in de boeken vastligt van FC Utrecht, bracht bekeropponent PSV vlak na rust in verlegenheid. Die treffer bleek het basisingrediënt voor de al vroege uitschakeling van de Eindhovenaren in de TOTO KNVB Beker (red. 1-0, '54 TOTO KNVB Beker).- Keuken Kampioen Divisie: 20 optredens, 5 assists- TOTO KNVB Beker: 3 optredens, 1 doelpunt én 1 assist