Marokkaanse voetbalbond zet punt achter samenwerking met Beaumelle

De maandenlang voortdurende soap lijkt ten einde, Patrice Beaumelle werd onlangs in goed overleg van de hand gedaan door de bond.

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerdevrijdagmiddag mee berichtte, lijkt de voormalig rechterhand van Hervé Renard het contract wat hem aan de Marokkaanse voetbalbond FRMF bond, op te hebben gezegd. Waar hij kort na het vertrek van de eerstgenoemde bondscoach zich mocht ontfermen over de beloften aldaar, werd door het mislopen van kwalificatie voor de Afrika Cup U23 zijn aanwezigheid in Rabat al snel tot overbodig geclassificeerd. Met name na de indiensttreding van Osian Roberts (red. vulde de vrijgekomen plek op van technisch directeur na het vertrek van Nacer Larguet), werd er nog meer ingezet op het vertrek van de man die tóch voor zo'n 550.000 dirham per maand (red. omgerekend zo'n €51.000) op de loonlijst drukte.Het Marokkaanse voetballandschap betreden deed Beaumelle zoals gezegd als eerste assistent van Renard, in het voorjaar van 2016.