Erdogan ziet stroom vluchtelingen naar Turkije uit Syrië groeien

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ziet het aantal vluchtelingen vanuit de Syrische provincie Idlib naar Turkije gestaag groeien.

Volgens het staatshoofd zijn nu ongeveer 400. 000 Syrische ontheemden onderweg naar de Turkse grens. Begin dit jaar waren het er volgens hem nog 200. 000 tot 250. 000. De inwoners van de provincie slaan op de vlucht voor nieuwe aanvallen door het Syrische regeringsleger. Erdogan wil de stroom ontheemden met alle macht buiten de deur houden. Zo zijn Turkse hulporganisaties bezig met het bouwen van huizen in Syrië om de vluchtelingen in onder te brengen.Idlib is het laatste bolwerk van rebellen en er woonden oorspronkelijk ongeveer 3 miljoen mensen.Erdogan had vrijdag bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel . Die heeft volgens hem hulp aangeboden.