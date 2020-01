Geruchtenmolen: 'SSC Napoli begint met opbieden voor Amrabat'

Nu competitiegenoot ACF Fiorentina zich ook mengt in de strijd om de handtekening van de 23-jarige Sofyan Amrabat, kiezen 'Gli Azzuri' eieren voor hun geld.

Een gerucht wat de wereld in is geholpen door de alom bekende transfergoeroe Gianluca di Marzio. De specialist op dat gebied van de Italiaanse tak van Sky Sports weet te melden dat de speler in kwestie zelf ook niet onwelwillend zou staan tegenover het sportieve plaatje wat ACF Fiorentina hem voorschotelt. Met een iets lager bod dan van de kant van SSC Napoli, lijkt de bal nu bij Hellas Verona te liggen. De club die niet zo heel lang geleden de optie tot koop lichte die men overeenkwam met zijn voormalige werkgever Club Brugge, zou begin deze week zelfs al hebben gezeten met afgevaardigden van de huidige nummer 13 van de hoogste voetbalafdeling aldaar.



Bekend is ook dat SSC Napoli niet zo heel lang geleden het astronomische bod van liefst €20 miljoen heeft gedaan op de box-to-box middenvelder, daar waar hij Hellas Verona naar verluidt nog geen €3,5 miljoen heeft gekost.



Overall-statistieken Sofyan Amrabat (seizoen 2019/2020):

- Serie A: 18 optredens, zonder productiviteit

- Jupiler Pro League: 1 optreden, zonder productiviteit

- UEFA Champions League (kwalificatie): 2 selectiebeurten, zonder speelminuten



