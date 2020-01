Kabinet houdt vast aan missie in Straat van Hormuz

Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Enkele partijen, waaronder regeringspartij D66, hadden om een nieuwe weging van de missie gevraagd.

Volgens het kabinet hebben zich de afgelopen weken "geen bijzondere incidenten" voorgedaan in de Perzische Golf, de Straat van Hormuz en de Golf van Oman. Ook hebben landen in de regio opgeroepen tot de-escalatie. De spanningen waren begin deze maand hoog opgelopen na de liquidatie van een Iraanse generaal door de VS. Iran bestookte daarna Amerikaanse bases in Irak.