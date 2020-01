17-jarige Oumaima wekenlang slachtoffer groepsverkrachting (video)

Oumaima werd naar verluidt drie weken lang vastgehouden en verkracht.

De politie in Casablanca is een onderzoek gestart naar een groepsverkrachting waarbij een 17-jarig meisje door 20 mannen drie weken lang is verkracht, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. Het incident vond in december plaats maar krijgt nu pas aandacht.





De politie opende het onderzoek na verklaringen van familieleden van Oumaima dat het meisje door een groep van 20 mannen is ontvoerd en drie weken lang in de sloppenwijk Hay Chichan is vastgehouden en verkracht. "Mijn dochter werd tijdens het winkelen ontvoerd en 20 dagen vastgehouden", zei haar moeder tegen lokale media.





Het meisje wist uiteindelijk één van haar ontvoerders te overtuigen haar te helpen met ontsnappen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat het meisje was gedrogeerd, mishandeld en verkracht. "De politie beschikt over een medische verklaring maar heeft nog niks gedaan", aldus de moeder. Oumaima ligt momenteel in het Ibn Rochd Universitair ziekenhuis in Casablanca.

De autoriteiten melden in een reactie dat het onderzoek zich in de voorbereidende fase bevindt en benadrukt dat het slachtoffer weigert een klacht in te dienen of informatie te verstrekken, meldt persbureau AFP in een citaat van DGSN.

De lokale NGO 'Sayidati Marocaine' staat Oumaima juridisch bij. "De politie heeft een medisch onderzoek laten uitvoeren, waarvan de conclusies niet aan ons zijn meegedeeld", zegt Walid Bensalima, voorzitter van de NGO. Volgens Bensalima heeft de politie drie verdachten ondervraagd, waarvan er twee inmiddels zijn vrijgelaten. "Een persoon is gearresteerd. Twee anderen zijn geïdentificeerd en zijn onderwerp van een opsporingsbericht", meldt een politiebron aan nieuwsdienst Medias24.

Oumaima is in december 2018 ook al slachtoffer geweest van een verkrachting. De twee verdachten werden destijds echter vlak na hun arrestatie weer vrijgelaten nadat de oma van Oumaima de klacht had ingetrokken. Volgens Benslima zijn de twee verhoorde mannen uit deze zaak dezelfde personen uit de eerdere verkrachtingszaak. "Dit keer hebben ze alle zwervers verzameld om haar te misbruiken. Ze deden het uit wraak omdat ze in 2018 had geklaagd", zegt Bensalima.

De zaak heeft in Marokko voor veel ophef gezorgd en Oumaima ontvangt op sociale netwerken veel steun; zo bestaat op Facebook de groep ' Wij zijn allemaal Oumaima ' waar gebruikers Oumaima een hart onder de riem steken.

© MAROKKO.NL 2020