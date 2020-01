Zware aardbeving in Zuidoost-Turkije

Het zuidoosten van Turkije is vrijdag getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6.8.





Vooralsnog zijn geen berichten over slachtoffers bekend. Op Twitter circuleren meerdere filmpjes en foto's van de gevolgen van de beving, waaronder ingestorte gebouwen. Turkse hulporganisaties laten weten medewerkers naar het getroffen gebied te sturen.



De beving werd ook in Syrië en in Libanon gevoeld.

Het epicentrum lag zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Gaziantep. Volgens het European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) vond de beving plaats op een diepte van 15 kilometer.