Noodkreet Marokkaanse studenten China (video)

Marokkaanse studenten hebben opnieuw een oproep gedaan aan Marokkaanse autoriteiten om hen te helpen de afgesloten Chinese regio Wuhan te verlaten, de plek waar het coronavirus voor het eerst opdook. In een video vertellen de studenten dat ze vast zijn komen te zitten nadat Chinese autoriteiten besloten hadden het gebied volledig af te sluiten uit angst voor verspreiding van het virus naar andere regio's.

Een student meldt aan nieuwsdienst Morocco World News (MWN) dat meer dan 100 Marokkaanse studenten gestrand zijn in de slaapzalen van de universiteit en de ruimte niet mogen verlaten. "Iedereen die probeert te ontsnappen zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar", waarschuwde de student. Sommige studenten hebben de stad kunnen verlaten voordat het reisverbod werd opgelegd. "We hebben vrienden buiten de slaapzaal. Ze wonen in dezelfde provincie, maar niet bij ons", zei hij.









De Marokkaanse ambassade in China heeft volgens de student contact opgenomen met de groep en laten weten klaar te staan ​​om hulp te bieden. De jongeman verzekerde MWN dat alle studenten voorlopig veilig zijn.





Supermarkten en winkels zijn gesloten omdat mensen bang zijn getroffen te worden door de ziekte en in meerdere video's op sociale netwerken zijn lege schappen in winkels en supermarkten te zien. "We hebben niet genoeg voedsel. We hebben alleen het voedsel waar we drie of vier dagen mee vooruit kunnen", zegt de student.