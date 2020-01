Het besmettelijke coronavirus is ook in Frankrijk opgedoken. De Franse minister Agnès Buzyn van Volksgezondheid heeft dat vrijdagavond bekendgemaakt.

Er zijn twee gevallen van besmetting vastgesteld: een patiënt in de hoofdstad Parijs en een in de zuidwestelijke stad Bordeaux. Het zijn voor zover bekend de eerste gevallen in Europa.