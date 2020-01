Botola Pro: Trainer Dmii dient ontslag in bij Ittihad Tanger

Hicham Dmii is niet langer de trainer van Botola Pro-formatie Ittihad Tanger na de nederlaag gisteravond tegen OCS Safi.





Hicham Dmii gaf in de persconferentie aan dat hij geen grip meer heeft op zijn ploeg en neemt daarin zijn verantwoordelijkheid. ''Het niveau dat wij in de eerste helft lieten zien is ontoelaatbaar in de hoogste divisie en wij zijn daarin hard gestraft. Ik hoop dat het bestuur mijn ontslag accepteert, omdat ik een waardig en trots persoon ben.''





Ittihad Tanger wist in de laatste vijf wedstrijden niet te winnen en staat op de vijftiende plaats in de Botola Pro een plek hoger dan de hekkensluiter Raja Beni Mellal.

© Redactie 2020

De 49-jarige trainer kondigde gisteren in de persconferentie na de wedstrijd zijn vertrek aan en liet vandaag zijn ontbinden.