Toestand Wuhan 'ernstig': mensen storten plotseling in (video)

In de Chinese stad Wuhan is de toestand vanwege het coronavirus "ernstig", heeft een official van de provincie Hubei, waar de stad Wuhan in ligt, zaterdag gezegd.





Het dodental van de uitbraak is gestegen tot 41 en meer dan 1300 mensen zijn wereldwijd besmet, maar de meeste gevallen zijn geconstateerd in Wuhan. Beelden laten zien dat mensen in het centrum van Wuhan plotseling instorten terwijl omstanders en hulpdiensten te hulp schieten.









Een Chinese 'verpleegster' beweert dat lijken van slachtoffers van het coronavirus blijven liggen in een ziekenhuis vol patiënten.





In de stad geldt vanaf zondag 26 januari een verkeersverbod in het centrum. Alleen het echt noodzakelijke verkeer mag er nog rijden.





Tweede noodhospitaal Wuhan

De Chinese Gezondheidscommissie heeft 1230 man medisch personeel naar Wuhan gestuurd. De helft van het medisch personeel is al begonnen. Het ministerie van Industrie heeft ook 14.000 beschermende pakken geleverd.

Ziekenhuizen worden overspoeld door nieuwe patiënten. China gaat daarom een tweede noodhospitaal in Wuhan bouwen. Het ziekenhuis moet binnen twee weken klaar zijn en krijgt 1300 bedden. Dat melden Chinese staatsmedia. Beschermende pakken en testen voor het nieuwe coronavirus worden schaars. Eerder was al gemeld dat het leger 450 artsen en verpleegkundigen naar Wuhan had gestuurd.

Vrijdag werd met tientallen graafmachines en andere werktuigen al begonnen met de bouw van het eerste noodziekenhuis. Dat moet op 3 februari in gebruik worden genomen. Het nieuwe ziekenhuis gaat plek bieden aan maximaal duizend patiënten.

Als reactie op de uitbraak van het virus zijn op veel plaatsen in China grote evenementen geannuleerd en zijn pretparken gesloten om grote mensenmassa's te voorkomen. De Super Cup van de Chinese voetbalbond (CFA), die op 5 februari in de Oost-Chinese stad Suzhou zou worden gehouden, is uitgesteld.

Het is niet de eerste keer dat China binnen enkele dagen een ziekenhuis bouwt. In 2003 gebeurde dat ook al, in de buurt van hoofdstad Peking vanwege de uitbraak van het SARS-virus. In heel China kwamen destijds zo'n 350 mensen om het leven door SARS, ook veroorzaakt door een coronavirus. Het ziekenhuis in Peking stond er binnen een week.



Noodmaatregelen Hongkong

Hongkong heeft noodmaatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Volgens de autoriteiten zijn er inmiddels vijf bevestigde besmettingen. Nog eens 122 mensen worden behandeld omdat zij mogelijk zijn besmet.

Leider Carrie Lam van Hongkong noemde de uitbraak zaterdag een "noodgeval." De stad heeft alle festiviteiten rond het Chinese Nieuwjaar geschrapt. Ook worden geen officiële bezoeken meer toegestaan aan China. De marathon van 8 februari gaat hoogstwaarschijnlijk niet door en schoolvakanties zijn verlengd tot 17 februari. Alle vluchten en treinverbindingen naar de Chinese stad Wuhan zijn geschrapt.

Nederland: RIVM en ministerie praten maandag verder Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengt maandag een advies uit aan het ministerie van Volksgezondheid over het coronavirus. Op basis van dat advies zal minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bepalen of er extra maatregelen voor Nederland moeten worden getroffen.

Op het ministerie werd vrijdag overlegd met een zogenoemd Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM. Dat is gebruikelijk als er ergens ter wereld nieuwe virussen opduiken. Het OMT brengt maandag advies uit aan Bruins.

Na overleg over dat advies zal Bruins ook worden geadviseerd "over eventueel te nemen maatregelen", schrijft de minister aan de Tweede Kamer.



Vooralsnog geen besmetting Marokko

Het Marokkaanse ministerie van Volksgezondheid heeft zaterdag in een persbericht bevestigd dat in Marokko vooralsnog geen gevallen van besmetting bekend zijn. Om de verspreiding van dit virus in Marokko te voorkomen heeft het ministerie de "epidemiologische bewaking versterkt", leest het persbericht.

De Marokkaanse autoriteiten volgen vooralsnog de lijn van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) en vindt het nog te vroegen om te spreken van een internationale noodsituatie. Die conclusie trok WHO donderdag na een spoedvergadering van twee dagen

Volgens topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO waren de leden van het comité dat over het coronavirus vergaderde niet unaniem in hun mening over de uitbraak. "Vergis je niet: het is een noodsituatie voor China, maar het is nog geen wereldwijde noodsituatie voor de gezondheid. Maar dat kan het worden."

© ANP/Marokko.nl 2020

Door de uitbraak van het virus is er volgens de ambtenaar schaarste aan medische benodigdheden. Hubei zegt ook meer medische benodigdheden, zoals maskers en beschermende pakken nodig te hebben.