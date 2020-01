Humberto Tan interviewt Ali B in Concertgebouw

Ali B wordt op 15 maart in het Concertgebouw in Amsterdam aan een publiek interview onderworpen.

Onder leiding van Humberto Tan mogen fans alles vragen wat zij willen aan hun grote idool. Het is de eerste in een reeks interviewsessies die zanger Alain Clark produceert waarin bekende collega's zich door het publiek laten ondervragen.Dat heeft Clark gemeld in het NPO5-programma Volgspot. De kaartverkoop voor de bijeenkomst is zaterdagochtend van start gegaan. De sessie moet volgens Clark "ongedwongen, ongecensureerd en ontwapenend" zijn.Alain Clark bracht de afgelopen week na lange tijd een nieuw album uit, Sunday Afternoon. De reacties van de fans op sociale media zijn zeer lovend. De zanger gaat zelf ook weer binnenkort toeren, vertelde hij in Volgspot.