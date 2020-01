VIDEOGOAL: SC Telstar's Kharchouch ongenaakbaar, óók tegen TOP Oss (video)

Het vorige seizoen nog amateur in de Derde Divisie, beklimt de nog maar 24-jarige Reda Kharchouch bijna de topscorerstroon in de Keuken Kampioen Divisie!

Kharchouch's 1-0 tegen TOP Oss ('64, 1-0 FT Keuken Kampioen Divisie):



Overall-statistieken Reda Kharchouch (seizoen 2019/2020):

Photocredit: ANP

© Redactie 2020

Hij kan met recht dé absolute revelatie van het seizoen genoemd worden, en dat in het nogal vroege stadium van deze jaargang in de tweede voetbalafdeling van de KNVB. Zoals gezegd vorig jaar nog te bewonderen namens OFC Oostzaan in de Derde Divisie, maakt de snelle linksbuiten tot nog toe een sublieme ontwikkeling door. Iets wat men een niveau hoger niet onopgemerkt is gebleven. Zo liet promovendus Sparta Rotterdam zijn oog vallen op de vleugelspits, bij monde van hun technisch directeur Henk van Stee is de voormalige kracht van onder andere Quick Boys een te overwegen versterking voor op het Kasteel.Die classificatie van revelatie is meteen terug te brengen naar zijn onthutsende doelpuntenmoyenne, zo halverwege dit nog lopende seizoen. Vrijdagavond erbij meegerekend staat de teller momenteel op liefst zestien realisaties met daarbij nog opgeteld een drietal assists. In de TOTO KNVB Beker liet Kharchouch zich ook gelden, in de twee optredens die hij er tot nu toe op heeft zitten kwamen twee treffers van zijn voeten rollen, zo ook in de bijna voor Ajax fataal geworden clash vlak voor het aanbreken van de winterstop (red. tweede ronde, 3-4 FT) waar hij de 3-3 voor zijn rekening nam.Bij SC Telstar, de huidige nummer acht van die competitie, ligt de speler in kwestie nog tot uiterlijk medio 2021 vast.- Keuken Kampioen Divisie: 23 optredens, 16 doelpunten én 3 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, 2 doelpunten