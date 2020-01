Weer ophef over Zina Daoudia na uitspraak op concert Saoedi-Arabië (video)

De storm rondom de zangeres was net gaan liggen.

Zina Daoudia is weer het middelpunt van controverse na een nogal vreemde opmerking tijdens een concert in Saoedi-Arabië. Tijdens het concert bedankte Daoudia de Saoedische autoriteiten voor de uitnodiging om op te mogen treden in het land. "Wij hebben jullie mannen en jullie hebben onze vrouwen", zei ze.









Marokkanen reageerden woedend op de verklaring gezien het stereotype en de perceptie omtrent Marokkaanse vrouwen in Golfstaten.





De zangeres heeft nog niet gereageerd op de ophef maar blijft met trots spreken over haar recente optreden. "Ik was heel blij om zusterland Saoedi-Arabië te mogen bezoeken en daar te mogen optreden," zei de zangeres op Instagram.







De zangeres raakte recent nog in opspraak na het verschijnen van haar nieuwe nummer ' Salmane El Hazm ' waarin ze de Saoedische koning Salman eert. Fans op sociale netwerken hekelen het nummer vanwege de sterke propagandistische boventonen.



Turki al-Sheikh

Ze bedankte de Saoedische autoriteiten en met name het hoofd van de Saudi Entertainment Authority, Turki al-Sheikh. De topman van het Saoedische 'ministerie van entertainment' is niet heel geliefd in Marokko na eerdere spottende uitspraken over het land. In 2018 bekritiseerde al-Sheik de Saoedische voetballer Fahad Al-Muwallad voor zijn bezoek aan Marrakech.

"Ik heb een probleem met Fahad Al-Muwallad, we hebben je naar Manchester United gestuurd en je hebt je training voltooid, maar waarom het bezoek aan Marrakech? waarom? Ik wil weten wat de situatie is", zei Al-Sheikh, te midden van het gelach van zijn gasten, daarmee zinspelend op de perceptie dat mannen uit Golfstaten vaak de okerkleurige stad opzoeken vanwege de Marokkaanse vrouwen.

