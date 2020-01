Marokkaanse bond stelt Piernas aan als eindverantwoordelijke U17-lichting

Anders dan waar men onlangs mee berichtte, krijgt deze 43-jarige Spanjaard de zeggenschap over de U17-lichting van de Marokkaanse voetbalbond FRMF.

Invulling trainersposten vertegenwoordigende elftallen Marokkaanse voetbalbond FRMF (onder voorbehoud):

Jong Marokko:

Zakaria Abboub (assistent)



Marokko U20:

João Aroso (hoofdcoach)

Jamal Allioui (assistent)



Marokko U17:

Sergio Piernas (hoofdcoach)



Marokko U15:

Rachid Roqi (hoofdcoach)



Tot op heden nog niet bevestigd van de kant van bond, lijkt Osian Roberts lang en breed klaar te zijn met het invullen van de trainersposten voor alle vertegenwoordigende jeugdelftallen. Waar vorige week nog tot ons kwam dat de Portugees João Aroso zich mag gaan ontfermen over de U20-lichting van diezelfde bond, is het nu Sergio Piernas die zijn eindverantwoordelijkheid toebedeeld kreeg.Zoals bekend werd, vlak na het aanstellen van die eerdergenoemde Welshman Roberts, wilde men vanuit de bond een frisse wind laten waaien door de eigen jeugdopleiding. Waar het voorheen Nacer Larguet was die het technische beleid uitstippelde (red. dit in samenspraak met de vertrokken Nederlander Mark Wotte), krijgt Roberts nu de kans om de vertegenwoordigende elftallen nog vruchtbaarder te maken dan ze momenteel zijn.Wat betreft Piernas haalt men iemand binnen die tot nu toe verschillende voetbaloorden als werkterrein had. Zijn laatste betaalde klus bevond zich op Saoedische bodem, waar hij in verschillende functies verbonden was aan Saudi Professional League-formatie Al-Ettifaq. Daarvoor deed Piernas dienst als technisch beleidsbepaler bij respectievelijk het Chinese Dalian Professional, Atlético Madrid en de Saoedische voetbalbond.Bernard Simondi (hoofdcoach)