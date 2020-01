VIDEOGOAL: Hamdallah zet doelpuntenreeks voort, matchwinner bij Al-Ettifaq (video)

Het is niet de eerste keer en zal zeker ook niet de laatste keer zijn dat de 29-jarige topschutter beslissend is voor lijstaanvoerder Al-Nassr!

Overall-statistieken Abderazzak Hamdallah (seizoen 2019/2020):

Photocredit: (@riyadiyatv) Twitter

In navolging op zijn tóch al onthutsende doelpuntenmoyenne in de hoogste voetbalafdeling van Saoedi-Arabie, blonk Abderazzak Hamdallah ook vrijdagavond uit in het competitieaffiche bij Al-Ettifaq. De nummer elf van de competitie moest het bekopen met de enkele treffer van de voormalige kracht van onder andere OCS Safi én het Qatarese Al-Rayyan. De bij #TeamMarokko afgezwaaide A-international tekende voor zijn alweer elfde treffer, overall komt de aanvaller tot nog toe uit zeventien doelpunten en een drietal assists in de kleuren van het kapitaalkrachtige Al-Nassr.Bij die club staat Hamdallah overigens nog tot medio 2022 op de loonlijst. Een onderscheiding voor zijn onthutsende productiviteitscijfers kreeg de speler in kwestie onlangs tijdens de uitreiking van de Globe Soccer Awards over het afgelopen kalenderjaar. Daar werd de in Marokko veelbesproken kracht geclassificeerd tot 'Best Arab Player of the Year'. Behalve acteren voor bovengenoemde formaties kwam de rechtspoot ook nog in de boeken voor van respectievelijk het eveneens Qatarese Al-Jaish én het Noorse FK Aalesunds.- Saudi Professional League: 13 optredens, 11 doelpunten én 1 assist- King's Cup: 3 optredens, 5 doelpunten én 2 assists- Saudi Super Cup: 1 optreden, 1 doelpunt