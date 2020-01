Geruchtenmolen: 'Verguisde Barrada duikt op in Franse vierde divisie'

Le Parisien

Photocredit: AfriqueTopSports.fr

Het ziet er naar uit, en dat onderschrijft het doorgaans goed ingevoerde, dat de inmiddels 30-jarige aanvaller zijn heil gaat zoeken in de Championnat National 2. In die vierde afdeling van het Franse voetballandschap zou het Lusitanos Saint-Maur zijn wat zich gaat versterken met de man die sindskort de transfervrije status draagt. Met als laatste werkgever het Qatarese Al Shahania is het Midden-Oosten lang het voetbaloord bij uitstek geweest voor de man die liefst 28 keer aan bod kwam in het 'grote Marokko'. Deels opgeleid bij Paris Saint-Germain speelde de speler in kwestie achtereenvolgens voor onder andere Getafe CF, het Emiratische Al-Jazira én Olympique Marseille. Daaropvolgend kwam Barrada ook nog aan bod bij de Spaanse derdeklasser Gimnàstic de Tarragona en het Turkse Antalyaspor.Onduidelijk is voor hoe lang Lusitanos Saint-Maur zich gaat binden aan de rechtspoot.