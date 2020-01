Marokko begonnen met screenen op coronavirus op luchthavens

Dat meldt het Marokkaanse ministerie van volksgezondheid. Het ministerie bevestigde eerder op de dag dat in Marokko vooralsnog geen gevallen van besmetting bekend zijn. Om de verspreiding van het virus in Marokko te voorkomen heeft het ministerie de "epidemiologische bewaking versterkt", leest het persbericht.

Het ministerie komt daarmee terug op een eerdere verklaring waarin kenbaar werd gemaakt de lijn van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) te volgen. Die meldden donderdag dat er nog geen sprake was van een internationale noodsituatie . De Marokkaanse autoriteiten achtten het daarom niet noodzakelijk preventieve maatregelen te treffen. Meldingen van besmettingen in Europa vormen de grondslag voor de nieuwe maatregelen.

Terughalen staatsburgers

De Verenigde Staten heeft aangekondigd te starten met het terughalen van Amerikaanse staatsburgers uit Wuhan. Ook andere landen willen hun burgers weghalen uit de stad. Zo kondigde Frankrijk aan stappen te ondernemen. Volgens de krant South China Morning Post wil Parijs bussen inzetten om de mensen naar elders in China te brengen. Rusland heeft contact opgenomen met China over het evacueren van Russische inwoners uit Wuhan, bericht het Russische persbureau RIA.

Vooralsnog heeft Marokko nog geen plannen om Marokkanen weg te halen uit het besmette gebied, ondanks de noodkreet van ten minste 100 Marokkaanse studenten in China . De Marokkaanse ambassade in Beijing meldde vrijdag in een persbericht nauw contact te onderhouden met de Chinese autoriteiten en met de in China gevestigde Marokkaanse gemeenschap.