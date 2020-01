Sellami: 'We zijn hier om een positief resultaat neer te zetten'

Raja Casablanca trainer Jamal Sellami stond vandaag de pers te woord voor aanvang van de kraker Esperance-Raja.





Raja Casablanca mist een aantal basiskrachten, maar een meevaller is dat de leider in de defensie international Badr Banoun weer terugkeert in de basiself in de CAF Champions League. Jamal sloot de persconferentie af met: ''Wij hopen dat wij de wedstrijd kunnen controleren door onze bekende speelstijl te hanteren en de spelers die aan de aftrap beginnen zijn allen fit en fysiek in orde.''

De trainer sprak zijn ambitie en drukte dit ook duidelijk uit in de persconferentie: ''Wij zijn hier om een positief resultaat neer te zetten, maar het is een uiterst lastige wedstrijd en wij treffen een taaie ploeg die zich nog verder heeft ontwikkeld na de recente deelname aan het WK voor clubteams.''