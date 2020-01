'Zaki mag zich gaan buigen over Saint Étienne's spil Moueffek'

Het zou de eerste klus zijn voor de inmiddels 60-jarige Badou Zaki sinds zijn rentree bij de Marokkaanse voetbalbond FRMF.

Met dat nog altijd niet bevestigde aanstellen van de voormalig bondscoach, duikt nu weer het gerucht op dat Zaki zich binnenkort hard mag gaan maken voor de komst van Saint-Étienne's Aimen Moueffek. Volgens het doorgaans goed ingevoerdeheeft men de speler in kwestie al geruime tijd op de korrel. Te meer ook vanwege het feit dat hij al geruime tijd nadrukkelijk op de deur klopt van zijn werkgever, dit om minuten te maken in de hoofdmacht van 'Les Verts'. Dat laatste, daar zit hij nog niet zo heel lang geleden dichtbij. In het met 6-1 kansloos verloren treffen tegen het altijd nog kapitaalkrachtige Paris Saint-Germain werd Moueffek beloond met zijn eerste selectiebeurt (red. 6-1 FT, kwartfinale Coupe de la Ligue).Dat gegeven en de verschillende optredens namens het U16 vertegenwoordigende elftal van de Franse voetbalbond maken dat men in Rabat niet onwelwillend staat tegenover het aantrekken van de in het Franse Vienne geboren en getogen aanvaller. Aan Zaki dan ook de taak om snel met een gedetailleerd scoutingsrapport te komen over Moueffek.- Coupe de la Ligue: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten