VIDEOASSIST: Rayhi verzorgt basisingrediënt voor kostbaar punt tegen Fortuna (video)

Werkend aan zijn eigen productiviteitscijfers, verrichte de 25-jarige vleugelspits zaterdagavond het voorwerk voor de bevrijdende 1-1 namens Sparta Rotterdam!

Overall-statistieken Mohamed Rayhi (seizoen 2019/2020):

Nog maar net voorzien van een vernieuwd contract op Het Kasteel, deelde Mohamed Rayhi mee in het tóch wel competitieve affiche met Fortuna Sittard. Waar het er in eerste instantie naar uit leek dat de ploeg van Henk Fraser tegen duur puntverlies zou oplopen op eigen bodem, was het Jurgen Mattheij die via diezelfde Rayhi het net vond voor de huidige nummer elf van de Eredivisie.Zoals gezegd kwam de speler in kwestie onlangs contractverlenging overeen met zijn werkgever. Waar het jeugdproduct van PSV hiervoor nog afstevende op een transfervrije status aankomende zomer, kon technisch directeur Henk van Stee de rechtspoot tóch bereid krijgen voor een langer verblijf te opteren bij de promovendus. Al was er genoeg interesse vanuit het buitenland, de hoogste voetbalafdeling van de KNVB verlaten deed de voormalig Jong Oranje-international niet. Alles in lijn met het wat je kan noemen, geleidelijke ontwikkelingsproces wat de buitenspeler sinds zijn vertrek in 2015 bij PSV doorloopt.- Eredivisie: 20 optredens, 5 doelpunten én 2 assists- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, zonder productiviteit