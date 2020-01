Nog steeds mensen in Turkije levend onder puin vandaan gehaald

Reddingswerkers in Turkije halen nog steeds mensen levend onder het puin van gebouwen die zijn ingestort bij de zware aardbeving van vrijdag.

Alleen zondag zijn al 45 mensen gered. Zo haalden de hulpdiensten een 35-jarige vrouw en haar babydochter levend uit het puin van een ingestort gebouw. De twee zaten 28 uur vast nadat het gebouw vrijdagavond instortte in de plaats Elazig. Er wordt nog steeds met man en macht gezocht naar andere overlevenden. Een groot gevaar is de kou. Het is enkele graden onder het vriespunt in het gebied.Het dodental is opgelopen tot 35. Er zijn zeker 1600 mensen gewond geraakt volgens de rampenbestrijdingsdienst van Turkije. Er liggen nog 104 mensen in het ziekenhuis, maar niemand van hen verkeert nog in levensgevaar.President Erdogan heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het rampgebied. De autoriteiten waarschuwen bewoners nog niet terug te keren naar hun huizen vanwege instortingsgevaar.De aardbeving had een kracht van 6,8. Het epicentrum bevond zich in het district Sivrice in de provincie Elazig dat 550 kilometer ten oosten van de hoofdstad Ankara ligt.Ook in naburige provincies en buurlanden Syrië en Georgië werd de beving gevoeld. Sinds de beving zijn er 700 naschokken geweest.